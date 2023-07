Na razie Spacey powoli wraca do świata filmu, choć oczywiście nie są to wielkie komercyjne produkcje, a małe, bardziej niszowe filmy. Już w sierpniu tego roku do kin trafi komediowy thriller "Peter Five Eight" z udziałem Kevina Spaceya. Warto tez dodać, że na premierę czeka też inna produkcja z udziałem amerykańskiego aktora, "The Man Who Drew God" oraz brytyjski thriller "Control", gdzie Kevin użyczył jedynie głosu jednemu z bohaterów.