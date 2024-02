Kim jest Luna? To ona będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2024

W toku swojego kształcenia wyższego Luna zaczęła stawiać poważne kroki w branży muzycznej - dołączyła wówczas do wytwórni Kayah - Kayax - i jako jedna z twarzy projektu "My Name is New" wydała swój debiutancki singiel "Na wzgórzach niepokoju". W 2020 r. artystka rozpoczęła współpracę z Michałem "Foxem" Królem, producentem polskiej sceny elektronicznej, i wraz z nim stworzyła singiel "Luna", który był zapowiedzią jej nowego kierunku artystycznego. Obecnie wokalistka współpracuje z wytwórnią Universal Music Polska.