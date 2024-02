Nie Steczkowska, ani nie Jurksztowicz. Ta Polka pojedzie na Eurowizję 2024 do Szwecji

W 2018 r. Luna nawiązała współpracę z wytwórnią Kayax w ramach projektu "My Name Is New". Nagrała też debiutancki utwór "Na Wzgórzach niepokoju". Rok później nagrała kolejny singiel "Zastyga". W 2019 r. wystąpiła też na Pol’and’Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Współpracowała z takimi artystami jak m.in. Justyna Steczkowska oraz Marcin Maciejczak.