Steczkowska opublikowała oświadczenie. Wspomniała w nim o Lunie

Kochani Moi. Z całego serca dziękuję Wam za wsparcie i to, że tak wielu z Was pokochało piosenkę "Witch-er Tarohoro". To dla mnie największe zwycięstwo. Już dziś zapraszam Was na jedyny koncert w Warszawie (COS - Torwar), który nosi tytuł "WITCH-ER", na którym już jesienią będziecie mogli zobaczyć (mam nadzieję) wspaniałe show mojej nowej płyty, nad którą pracuję, a której "Witch-er Tarohoro" jest pierwszym singlem

- napisała.