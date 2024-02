Po nowym true crime Netfliksa skasujesz Tindera. Ta historia jest szokująca

Mroczną historię poznajmy z perspektywy Dave'a Kroupy, mechanika, który w 2012 r. rozstał się ze swoją partnerką. Chcąc widywać swoje dzieci, mężczyzna zdecydował się na wyprowadzkę do Omahy w Nebrasce. Przyjechał tam już jako singiel, dlatego postanowił skorzystać z jednego z portali randkowych. Początkowo szukanie znajomości szło mu dość opornie, jednak w końcu sparowało go z Liz Golyar. Choć oboje przypadli sobie do gustu, Dave nie zamierzał się jednak wiązać na stałe, co dał kobiecie jasno do zrozumienia.