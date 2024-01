23 marca 2015 r. do domu Denise Huskins i jej partnera Aarona Quinna włamali się ubrani w pianki do nurkowania intruzi, związali parę opaskami zaciskowymi, odurzyli ich narkotykami i zamknęli w szafie, a następnie porwali Denise. Początkowo planowali uwolnić ją po otrzymaniu okupu, jednak ostatecznie zawieźli ją w odległe miejsce, dwukrotnie zgwałcili i po 48 godzinach wyrzucili z auta w pobliżu domu matki kobiety.



Tymczasem Aaron Quinn, który został w domu i miał być obserwowany przez porywaczy za pomocą kamery, którą zamontowali w pokoju, postanowił ostatecznie zgłosić zaginięcie dziewczyny. Po wielogodzinnym przesłuchaniu Quinna okazało się, że policja nie wierzy w jego wersję, co więcej - uznała go za głównego podejrzanego w sprawie zabójstwa Denise. Gdy dziewczyna wróciła do domu i opowiedziała, co ją spotkało, jej zeznania zostały zbagatelizowane, a ona sama - oskarżona o wymyślenie porwania, które według śledczych i opinii publicznej było absurdalne. Niespodziewanie po jakimś czasie do jednego z dziennikarzy śledczych zaczęły przychodzić dziwne e-maile. Okazało się, że ich autorem jest porywacz.