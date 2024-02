"Sprawa matki Madzi" budzi rozczarowanie, choć zostawia jeden pokrzepiający wniosek

Zacznę może od dobrych stron "Sprawy matki Madzi". Jedną z zalet jest z pewnością spojrzenie na temat "od kuchni", czyli z perspektywy dziennikarzy, którzy pracowali wówczas nad sprawą. W miniserialu wypowiadają się Sławomir Jastrzębowski (w 2012 r. redaktor naczelny "Super Expressu"), Przemysław Gluma (w 2012 r. dziennikarz "Super Expressu"), Katarzyna Kapusta-Gruchlik (w 2012 r. dziennikarka "Dziennika Zachodniego") oraz Robert Jałocha (w 2012 r. reporter TVN24). I choć w produkcji pojawili się również prokurator, ówczesny p.o. oficera prasowego Komendy Policji Miejskiej w Sosnowcu, medioznawca oraz specjalista medycyny sądowej, to jednak głos mediów jest w tym dokumencie najgłośniejszy i kluczowe. Dlaczego to nie do końca jest wadą?



Po pierwsze, jak już wspomniałam, oddanie głosu dziennikarzom pozwala spojrzeć na tak dobrze przecież znaną sprawę z zupełnie innej strony. Od 2012 r. był to w mediach najgorętszy temat, którym żyła cała Polska. Dzięki wypowiedziom innych ekspertów, szczególnie medioznawcy dr. hab. Jacka Wasilewskiego, "Sprawa matki Madzi" nie powtarza tego, co już dobrze jest nam znane z telewizji i pozwala zauważyć pewne mechanizmy, którymi kierowało się społeczeństwo.



Drugą zaletą jest (wyłączając inscenizowane sceny) rzetelnie zebrany materiał - w produkcji pojawiają się setki dziennikarskie, które następnie zestawiane są z wypowiedziami ówczesnego Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach, Zbigniewa Grześkowiaka oraz dziennikarzy. Opublikowano także zdjęcia Katarzyny W., nagrania z Krzysztofem Rutkowskim, a także fotografie pierwszych stron gazet, których nagłówki krzyczały do przechodniów z niemal każdej kioskowej witryny.