To nie jest kolejny polski kryminał. Pięć powodów, żeby obejrzeć nowy serial Playera

Tajemnicze morderstwo w zamkniętej społeczności, osoba przybywająca z zewnątrz, obnażanie małomiasteczkowej mentalności - coś wam to przypomina? Oj tak, mamy tu do czynienia z fabularnym wzorem zaczerpniętym wprost z kultowego "Miasteczka Twin Peaks". Twórcy nie podążają jednak ślepo za Davidem Lynchem. Korzystają z amerykańskich schematów gatunkowych, ale na pewno nie - jak to w rodzimej kinematografii nieraz bywa - w bezmyślny sposób. Tłumaczą je bowiem na nasz język - osadzają w polskich kontekstach i nasączają polskim humorem. To nie jest ubogi kuzyn hollywoodzkich produkcji, który przemawia do nas łamanym angielskim. To serial z dumą obnoszący się swoją polskością i mówiący piękną polszczyzną.