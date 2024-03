Dębowski - debiutant zdolny warsztatowo, posiadający naturalną umiejętność zgrabnego snucia narracji - stworzył coś prawdziwie unikalnego: dramat (anty)kryminalny osadzony w do bólu autentycznych realiach polskiej wsi. To właśnie realizm tego obrazu jest czymś, co robi na widzu największe wrażenie.



Pejzaże bywają tyleż piękne, co ponure. Sielskości raczej nie uświadczymy: prowincji się tu nie romantyzuje. Tragizm ekranowych wydarzeń doskonale komponuje się z tą naturalistyczną, niewypolerowaną, skąpaną w błocie i wódce scenografią. Intryga nie należy do zawiłych, ale nie miała taka być: gatunkowe tropy to baza, ale każda z tajemnic okazuje się wyrwana z życia. Wywoływany przez nie niepokój to w gruncie rzeczy reakcja na polską rzeczywistość.



Brak gwiazdorskiej obsady to kolejny plus tej produkcji: rozpoznawalne, wymuskane twarze za nic nie wpasowałyby się w misternie tkaną atmosferę. Odtwórcy ról w "Tyle co nic" mogą się poszczycić doskonale komponującą się z resztą surowością. Jarek Paczesnego jest fenomenalny: niczym prawdziwy, pełnokrwisty człowiek rejestrowany ukrytą kamerą w swoim świecie, w swojej codzienności. Wierzę mu, wierzę w niego.