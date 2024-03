Długo nie musieliśmy czekać na odpowiedź Konopskiego. Przede wszystkim podkreślił, że nigdy nie chciał „wybielać” Michała „Boxdela” Barona, którego postać była dość kluczowa na samym początku afery Pandora Gate. Mikołaj „Konopskyy” Tylko twierdzi, że zadzwonił do Boxdela z czystej ludzkiej empatii. Docierały do niego wiadomości, że Michał nie jest w dobrym stanie psychicznym. Chciał więc pocieszyć go i zapewnić, że to nie on jest oskarżany o niemoralne kontakty z małoletnimi. Nie miał zamiaru wrzucać Barona do jednego worka z innymi twórcami, w tym przede wszystkim ze Stuartem „Stuu” Burtonem. Uważał, że jego udział w sprawie jest niewspółmierny do tego, czego dopuścili się pozostali. Konopskyy pokazał również dowody na to, że zapis rozmowy telefonicznej, który został wstawiony do materiału Sergiusza, jest zmanipulowany. Nie zawiera kluczowego kontekstu oraz konkretne fragmenty zostały z niego wycięte.



Konopskyy twierdzi również, że Boxdelowi prawdopodobnie nie spodobało się to, w jakim kierunku poszły działania Nitro. Michał Baron zadzwonił do Konopskiego dużo wcześniej i wprost powiedział o tym, że ich konwersacja będzie wykorzysta w filmie „Prawdziwa historia Pandora Gate”. Konopskyy zaznacza, że cały materiał był częścią większego planu, którego celem jest powolne przywracanie Marcina Dubiela do przestrzeni internetowej. Uważa, że ruchy Nitro umniejszają całej sprawie Pandora Gate.