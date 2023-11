Stuu lada chwila zostanie sprowadzony do Polski. Potwierdził to wiceminister

O aferze Pandora Gate już coraz mniej mówi się w mediach społecznościowych, co nie oznacza, że osoby, które są odpowiedzialne za doprowadzenie sprawy do końca przestały nad nią pracować. Ostatnie doniesienia o Stuu, który stał się twarzą Pandora Gate, będąc oskarżonym o niestosowne kontakty z nieletnimi dziewczynami, pochodzą z połowy października, kiedy to youtuber został zatrzymany przez widzów w jednym ze sklepów w Luton i przekazany w ręce brytyjskiej policji. Po upływie niemal dwóch miesięcy pojawiły się nowe informacje w sprawie B., które przekazał wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha.