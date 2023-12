Marcin Dubiel wraca do serwisu YouTube. Zapowiedział nowy materiał

Skutki afery Pandora Gate były błyskawiczne, choć niestety krótkotrwałe. Pomijając przypadek Stuarta B., który obecnie czeka na ekstradycję do Polski (co według wiceministra Piotra Ciepluchy ma nastąpić niebawem), wygląda na to, że innym youtuberom się po prostu upiekło. O mniej znanych nazwiskach w branży i ich oświadczeniach już dawno zapomniano, natomiast ci popularniejsi zdążyli się już ze sprawy wyplątać.