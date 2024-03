Nitro uderza w Konopskiego i Wardęgę po Pandora Gate. Wardęga omówił film przed publikacją

Druga nagrana konwersacja dotyczyła Boxdela. Konopski zadzwonił do niego po publikacji pierwszego filmu Wardęgi. Powiedział, że ma dla niego dobrą wiadomość. Przekazał, że Julia wycofała swoją zgodę na użycie materiałów, które w znacznym stopniu obciążałyby Michała. Zaznaczył także, że postara się odciąć Boxdela od tematu wykorzystywania nieletnich, żeby nie wrzucać go do jednego wora z innymi oskarżonymi twórcami, gdyż byłoby to niesprawiedliwe.