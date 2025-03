Krew z krwi 3: czy Franek żyje? Najważniejsze teorie po 2. odcinku

Po tym, gdy okazuje się, że towar z portu zostaje skradziony, Franek zostaje siłą wyciągnięty z wesela, a porywacze umieszczają go w kontenerze. Tam wielokrotnie faszerują go narkotykami. Rota-Majewska podejrzewa, że za porwanie Franka odpowiada Bronek, ale najprawdopodobniej jest to zupełnie nowa szajka przestępców. Chociaż gangsterzy dostali swój okup za Franka, to nie zamierzają wypuścić chłopaka. Kiedy przychodzą do kontenera, w którym chłopak jest więziony, okazuje się, że nie wykazuje oznak życia i wygląda na to, że przedawkował podawane mu narkotyki.