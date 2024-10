W 2012 Żuławski zaprezentował polskim odbiorcom serial „Krew z krwi”, który zachwycił wszystkich - widzowie i krytycy prześcigali się w pochwałach. Owszem, kolejny sezon od Jana Komasy nie porwał już tak bardzo, nie zmienia to jednak faktu, że całość to jedna z najlepszych rodzimych produkcji sensacyjnych - kropka. Niestety, mimo ciepłego przyjęcia, oglądalność nie była za wysoka - dlatego też długo musieliśmy czekać na wskrzeszenie tytułu. I wkrótce się doczekamy.



Blisko dekadę od premiery „dwójki” - bo już w przyszłym roku - otrzymamy kontynuację, czyli 3. sezon. A już teraz Netflix dodał do swojej biblioteki obie pierwsze serie, co stanowi doskonałą okazję do nadrobienia „Krwi z krwi” przed nadchodzącą premierą.