Jedna z najbardziej lubianych spikerek TVP. Mówiono o Krystynie Losce, że przynosi szczęście polskiej reprezentacji piłkarskiej

Wraz z jej przeniesieniem się do stolicy, wybuchła też gorąca plotka o tym, jakoby spikerkę polecił na to stanowisko Edward Gierek, z którym miał ją łączyć romans. Loska podkreślała jednak, że on nigdy nie miał z tym nic wspólnego. Zresztą zawsze mówiła, że odcina się od polityki. Krystyna Loska żartowała też, że jedyna organizacja, z jaką się związała, to PCK, natomiast etat zaproponował jej Włodzimierz Sokorski.