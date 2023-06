Była kultową prezenterką i prowadziła "Wielką Grę". Stanisława Ryster nie ma dobrego zdania o telewizji

Obecnie Stanisława Ryster nie planuje żadnego powrotu do telewizji. Ma żal do byłych pracodawców, że nie porozmawiali z nią w momencie, gdy ściągano "Wielką grę" z anteny. Zrobili mi świństwo, bo ukrywali w tajemnicy do ostatniej chwili, że zdejmują z anteny Wielką grę. Dowiedziałam się o tym z porannej prasy. To był szczyt chamstwa. Jak zdjęli mój program, to moja noga więcej tam nie postała. I już nie postanie - mówiła była prezenterka w rozmowie z "Faktem".