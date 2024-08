Nie żyje Krzysztof Banaszyk. Aktor użyczał głosu Batmanowi czy Wolverine'owi

Zmarły Krzysztof Banaszyk znany jest - przynajmniej z głosu - większości polskich konsumentów tekstów kultury, czy to filmów i seriali (animowanych i aktorskich), czy to gier wideo, czy audiobooków. Słyszeliśmy go m.in. w produkcjach takich jak „Dragon Ball”, „Scooby Doo”, „Król Lew”, „Batman przyszłości”, „X-Men: Ewolucja”, „Shrek”, „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”, „Planeta skarbów”, „Mój brat niedźwiedź”, „Atlantyda”, „Gdzie jest Nemo?”, „Gothic 2: Noc Kruka”, „Świątynia pierwotnego zła”, „Heroes of Might and Magic V”, „Mass Effect”, „Age of Empires”, „Halo”, „The Last of Us”, „Diablo”, „Hobbit”, „Skyrim”, „Wiedźmin” 2 i 3, „God of War”, „Star Wars: Rebels”...



Był Loganem, Normanem Osbornem, Vernonem Rochem, Bofurem, Kallusem, Joelem, Master Chiefem, Henrym Pymem, Hulkiem, Son Goku, Simbą, Gambitem, Batmanem. Czytał „Grę o tron”, pojawiał się w popularnych filmach i serialach, występował na teatralnych deskach. Nie sposób zliczyć wszystkich znanych i lubianych postaci z najróżniejszych mediów, którym udzielał swojego głosu.