Stanowski spotkał się z Caroline Derpienski. Szykuje mocny materiał

Pod koniec grudnia 2023 r. Krzysztof Stanowski opublikował w serwisie Threads wpis, który informował o tym, że dziennikarz zakupił bilety do Miami. "Dobra, dajmy coś wyłącznie na tę platformę na dobry początek. Tyle osób o taki film prosiło... Zapowiada się DOLLARSOWY Nowy Rok. Zobaczymy, co z tego wyjdzie". Oznacza to ni mniej, ni więcej, że Stanowski postanowił prześledzić karierę Caroline Derpienski.