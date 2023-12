Gwiazda z Kanału Sportowego zaczyna pracę w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego

Wczoraj Wądołowska opublikowała zdjęcie, na którym pozuje wraz z Krzysztofem Stanowskim. "Zaczynam działać w nowym projekcie" - napisała. Wygląda na to, że dziennikarka zaczyna swoją przygodę z Kanałem Zero, który wystartuje już w lutym 2024 roku. Oprócz Moniki Wądołowskiej do projektu Stanowskiego przeszło już trzech innych dziennikarzy - w nowym formacie pojawią się m.in. Robert Mazurek, Kamil Gapiński oraz Przemysław Rudzki.