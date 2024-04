YouTube bierze się za patostreamerów. Kanał Kononowicza może zostać usunięty

Kanał Mleczny Człowiek stał się obiektem ataków hejterów, przez co jest zagrożony usunięciem przez zgłoszenia. Prawda jest taka, że historia kanału Mleczny Człowiek i tak miała już dobiec końca, dlatego: w razie gdyby został skasowany, to drodzy widzowie, dzięki za te prawie 4 wspólne lata, za te dobre i złe chwile, za dużo uśmiechu i fajnych interakcji. Trzymajcie się! To były fajne 4 lata

- czytamy w komunikacie.