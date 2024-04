„Program Pierwszy Polskiego YouTube'a” wystartował. To projekt Masnego i "Wojny Idei"

Prowadzący w opisie pierwszego odcinka deklarują, że celem projektu nie będzie szukanie kompromisu. Jest to miejsce, gdzie zderzają się ze sobą różne poglądy i perspektywy. Twórcy nie zamierzają się też ograniczać. Chcą zapraszać do programu wielu gości, również tych powiązanych z szeroko pojętą polityką. Obiecują, że będą prowadzić otwarte oraz rzeczowe debaty, które mają zachęcić odbiorców do wyrabiania sobie własnego zdania na poszczególne tematy. Dyskusja ma toczyć się również poza studiem, a mianowicie wśród widzów. Twórcy zapraszają wszystkich do aktywnego udziału w nadchodzących odcinkach. Mamy więc nie bać się zadawania pytań i proponowania wątków, które według nas są warte poruszenia. Na ten moment kanał „Program Pierwszy Polskiego YouTube'a” zebrał ponad 12 tysięcy subskrybentów. Z kolei pierwszy odcinek zdobył jak dotąd 23 tysiące wyświetleń. Jest to dobry wynik na start. Teraz możemy jedynie obserwować, jak projekt będzie się rozwijał dalej.