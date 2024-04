Naukowy Bełkot mówi wprost: Robert Mazurek nie rozumie, czym jest nauka. Nagrał o tym film

Niedawny odcinek „Programu Zero” miał być kulturalną debatą dotyczącą dość kontrowersyjnych działań przedstawicieli organizacji Ostatnie Pokolenie. Rozmowę prowadzili Robert Mazurek i Krzysztof Stanowski. Szybko okazało się, że widzowie są kompletnie zawiedzeni jej przebiegiem. W komentarzach wyrazili swoje niezadowolenie. Pojawiło się wiele głosów, że dziennikarze byli zbyt ofensywni, a cała konwersacja z gośćmi przypominała raczej agresywny atak. Niektórym zrobiło się nawet przykro z powodu takiego stanu rzeczy. Wspominano również, że to najgorszy program, jaki do tej pory można było oglądać na Kanale Zero. Swoje zdanie postanowił wyrazić także Dawid Myśliwiec, jednak ten twórca wybrał bardziej obszerną formę. Nagrał film, w którym mówi wprost, że Robert Mazurek nie rozumie, czym jest tak naprawdę nauka.