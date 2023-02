Najpierw występował na deskach teatru, lecz szybko zapałał miłością do kina. Dobrze się czuł przed kamerą i chętnie był angażowany do licznych seriali. W "Stawce większej niż życie" choć miał chrapkę na rolę Hansa Klosa, przegrał angaż o nią w starciu ze Stanisławem Mikulskim. Ostatecznie zadowolił się małą rólką Huberta Ormela, wygłaszając kultową kwestię: W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Po "Stawce większej niż życie" przyszedł czas na większą już rolę w serialu "Czarne chmury", w którym wcielił się w postać pułkownika Dowgirda. Ta kreacja przyniosła mu zarówno ogromną popularność, sławę i uwielbienie ludzi, ale była też pewnego rodzaju przekleństwem, gdyż mocno go zaszufladkowała.Rola w "Czarnych chmurach" była bardzo wymagająca, a gwiazdor przygotowywał się do niej wiele miesięcy, ćwicząc m.in. szermierkę i jazdę konną. Jednak filmowcy i krytycy w dużej mierze kojarzyli Pietraszaka właśnie z tej roli, wkładając go do szuflady z napisem: aktor "Czarnych chmur".