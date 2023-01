Na Tik Toku typują, kto umrze w tym roku. "Lista śmierci" to bardzo szkodliwy trend

Co ciekawe, autor wymienił nazwiska gwiazd, którzy od jakiegoś czasu mocno podupadli na zdrowiu lub chorują od dłuższego czasu, jak Michael J. Fox. Gwiazdor od ponad 30 lat walczy z chorobą Parkinsona. W niedawnej imprezie "The New York Comic Con", w której wziął udział widać było, że 60-letni aktor nie ma żadnej kontroli nad postępującą chorobą. Bruce Willis, który również znalazł się na liście, od jakiegoś czasu zmaga się z afazją. Z kolei Jack Nicholson póki co nie pokazuje się publicznie i podobno walczy z postępującą demencją. Na liście wymieniona została też 30-letnia Demi Lovato. Mimo iż piosenkarka ma dopiero 30 lat, w ostatnim czasie zmagała się z chorobą psychiczną i zaburzeniami odżywiania. Miała też problemy z alkoholem oraz narkotykami. Internauta nie oszczędził też syna Elżbiety II - Króla Karola III. Mimo że w mediach nic nie słychać o tym, jakoby 65-latek był chory, to zdaniem niektórych może on nie doczekać planowanej koronacji w maju 2023 roku.