Pozew wpłynął w tym tygodniu do sądu federalnego w San Francisco i zawiera oskarżenie o kradzież twórczości. Gildia Autorów przekonuje, że OpenAI kopiuje i bezprawnie wykorzystuje ich dzieła - po to, by opracować za ich pomocą schematy wykorzystywane do generowania nowych tekstów w ChatGPT. Liczba składanych pozwów rośnie: wcześniej postępowanie wszczęli m.in. powieściopisarze Mona Awad i Paul Tremblay oraz komiczka Sarah Silverman.