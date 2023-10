Córka Robina Williamsa krytykuje próby rekonstrukcji głosu jej ojca: "obrzydliwe potwory Frankensteina"

To nie jest teoria, to jest bardzo, bardzo prawdziwe. Słyszałam już sztuczną inteligencję przemawiającą jego głosem i chociaż osobiście uważam to za niepokojące, konsekwencje takich działań nie ograniczają się do moich odczuć. Żyjący aktorzy zasługują na szansę, aby tworzyć postacie zgodnie z własnymi wyborami, podkładać głos w animacjach, włożyć LUDZKI wysiłek i czas w swój występ. Te rekonstrukcje w najlepszym wypadku są kiepskimi kopiami lepszych ludzi, a w najgorszym okropnymi potworami Frankensteina (...)