Ujawniono, co było bezpośrednią przyczyną śmierci Lisy Marie Presley.

Dopiero teraz ujawniono, co było bezpośrednią przyczyną śmierci. Jak się okazuje, 54-letnia aktorka zmarła w wyniku niedrożności jelita cienkiego, a to spowodowane było wcześniejszą operacją odchudzającą. To jeszcze nie wszystko, bo w jej organizmie wykryte zostały również ślady opioidów. Według "Daily Mail" niedrożność przybrała formę "uduszonego" jelita cienkiego, spowodowanego zrostami, które rozwinęły się po operacji bariatrycznej.