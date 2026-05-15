Nowi uczestnicy 4. sezonu LOL Kto się śmieje ostatni. Kiedy premiera?

Niedawno informowaliśmy, że 4. odsłona show „LOL: Kto się śmieje ostatni” już wkrótce zagości w ofercie Prime Video. Amazon ujawnił pierwsze nazwiska uczestników: dowiedzieliśmy się, że w nowych odcinkach zobaczymy ekipę złożoną z przedstawicieli różnych pokoleń i stylów komediowych. Znaczy się: uwielbianego Tomasza Kota, generującą zaraźliwą energię aktorkę i influencerkę Klaudię Halejcio, Katarzynę Bujakiewicz, czyli aktorkę cenioną za autentyczność, poczucie humoru i charyzmę, a także komediowego twórcę internetowego, Jano, i Mariusza Kałamagę, mistrza improwizacji.



Mogłoby się zatem wydawać, że najmocniejsze nazwiska już padły. Nic bardziej mylnego.

LOL: Kto się śmieje ostatni, 4. sezon - kiedy premiera? Prime Video przedstawia kolejnych uczestników

Do obsady dołączyli dodatkowo gwiazdor Tomasz Karolak, Michał Sikorski (artysta uwielbiany zwłaszcza po „1670”), teatralna, filmowa i telewizyjna aktorka Ewa Kasprzyk, dwukrotna laureatka Telekamery gwiazda m.in. „The Office PL” Vanessa Aleksander i satyryk oraz standuper Kacper Ruciński.



Premiera nowego sezonu została zaplanowana na 10 lipca 2026 r. - na start pojawią się pierwsze odcinki, a finałowe trzy trafią tydzień później wyłącznie na Prime Video.

Myślałem, że mam niezłą pokerową twarz… ale w LOL to trochę jak próba medytacji w środku cyrku. Wszyscy robią wszystko, żeby cię złamać - i to jest najgorsze, bo często są w tym naprawdę dobrzy. Jeśli przetrwam, to chyba mogę już wpisać w CV: odporny na wszystko



- skomentował Sikorski.

Program jest adaptacją odnoszącego sukcesy japońskiego formatu HITOSHI MATSUMOTO Presents Documental, której producentem i prowadzącym jest Hitoshi Matsumoto zawiadujący dziesięciorgiem komików w walce na śmiech za zamkniętymi drzwiami. Format ten spotkał się z dużym uznaniem widzów na całym świecie i powstały jego lokalne wersje między innymi w Meksyku, Australii, Niemczech, Włoszech, Francji, Indiach, Hiszpanii, Kanadzie, Brazylii, Holandii, RPA, Irlandii czy właśnie Polsce.

W 4. sezonie dziesięcioro gwiazd świata rozrywki ponownie zmierzy się w nietypowej rywalizacji - przez sześć godzin będą próbować doprowadzić innych do śmiechu, jednocześnie samemu zachowując kamienną twarz. W ruch pójdą przygotowane wcześniej numery, improwizacje i zaskakujące gadżety. Nad przebiegiem rywalizacji czuwa gospodarz programu: legenda polskiej komedii, Cezary Pazura.

Michał Jarecki 15.05.2026 15:21

