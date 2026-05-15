Love is Blind: Polska zaraz się kończy. Kiedy premiera finału?
Wielkimi krokami zbliża się finał programu "Love is Blind: Polska". Kiedy oglądać ostatni odcinek polskiej edycji reality show?
"Love is Blind" to stworzony przez Chrisa Coelena format, który doczekał się już kilkunastu zagranicznych edycji, a teraz dołączyła do nich również ta polska. Celem uczestników programu Netfliksa jest odnalezienie swojej prawdziwej miłości poprzez randkowanie z kilkoma osobami, a następnie wybranie tego jedynego lub tej jedynej. Haczyk jest taki, że do momentu zaręczyn pary nie wiedzą, jak wyglądają, a decyzje o ślubie podejmują wyłącznie na podstawie samych tylko rozmów.
Netflix podzielił format na kilka części. W ramach pierwszej transzy 6 maja na platformie zadebiutowało 5 odcinków, kolejne 4 odcinki pojawiły się 13 maja, a już za kilka dni widzowie będą mieli okazję zobaczyć wielki finał produkcji. Kiedy?
Love is Blind: Polska - kiedy finał? O której godzinie oglądać?
Finał programu "Love is Blind: Polska" pojawi się na platformie Netflix 20 maja. Ostatni odcinek formatu będzie można oglądać w serwisie już od samego rana - epizod będzie dostępny dla subskrybentów Netfliksa już od godziny 9:00.
Finał "Love is Blind: Polska" to ostatni etap eksperymentu, który pokaże, czy miłość naprawdę jest ślepa. Uczestnicy i uczestniczki staną ze swoimi potencjalnymi żonami i mężami przed urzędnikiem, gdzie będą musieli zadecydować, czy powiedzą sobie "tak", czy może zdecydują się ostatecznie rozstać, a ich drogi rozejdą się na zawsze.
W ostatnim odcinku przekonamy się, która para zdecyduje się kontynuować związek. W związku z tym, że Krzysztof i Malika rozstali się podczas programu, nie będą obecni na ceremonii ślubnej. Przed urzędnikiem staną natomiast Marta i Damian, Julia i Kamil "Uno", Julita i Jacek oraz Daria i Filip, którzy zdecydują, czy wziąć prawdziwy ślub w obecności swoich bliskich.
