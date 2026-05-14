Najnowszy Władca Pierścieni i 18 filmowych nowości. Święto na Netfliksie

Ładowanie...

„Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów” to animowany, wysokobudżetowy projekt, który trafił na ekrany kin w 2024 r. Opowieść zabiera nas do czasów na ok. 180 lat przed wydarzeniami z „Drużyny Pierścienia” i skupia się na Herze, córce Helma Żelaznorękiego, legendarnego króla Rohanu. Na bohaterce nieoczekiwanie spoczywa wielka odpowiedzialność - na skutek politycznych zawirowań jej ojczyzna staje się celem ataku potężnych sił, w związku z czym będzie musiała odkryć w sobie prawdziwą liderkę, by ocalić poddanych. Antagonistą jest tu Wulf - możnowładca pragnący zemsty za śmierć ojca i odmowę wydania mu Hery za żonę.

REKLAMA

Netflix - Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów już w serwisie

„Wojna Rohirrimów”, którą można potraktować nie tylko jako spin-off, ale i jako prequel, nie jest jedyną produkcją osadzoną w świecie wykreowanym przez J.R.R. Tolkiena, którą znajdziecie w serwisie. Jeśli animacja rozbudzi w was głód na więcej Śródziemia, po seansie możecie przypomnieć sobie dowolną z odsłon najlepszej trylogii filmów fantasy w historii. Oferta streamingowego giganta obejmuje bowiem również hity:

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie Wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Poza „Wojną” na platformę wpadło też 18 innych produkcji, z których część dotychczas mogliście obejrzeć wyłącznie w HBO Max! Mam na myśli m.in. „Jokera 2”, znakomity thriller sci-fi pt. „Towarzysz”, „Beetlejuice Beetlejuice” Tima Burtona czy trzymającego w napięciu „Przysięgłego nr 2”.



Dostaliśmy też mroczny thriller akcji - oryginalną produkcję serwisu - czyli „Nemezis”. Nowość skupia się na facetach stojących po przeciwnych stronach prawa. Bezkompromisowy policjant popada w obsesję na punkcie szczwanego złodzieja odpowiedzialnego za serię brawurowych rabunków. Postanawia go dopaść za wszelką cenę. Oficjalny opis fabuły od platformy obiecuje, że serial na każdym kroku podważa typowe tropy kryminału, łamie konwencję i podsyca emocje ekscytującą grą w kotka i myszkę która musi skończyć się wybuchowo.



Poza tym dostaliśmy nowe „Wiedźmy” Roberta Zemeckisa z gwiazdorską obsadą. Naliczyliśmy też kilka powrotów - subskrybenci ponownie obejrzą „Operację Argo”, „Rekiny wojny” czy „Magic Mike’a XXL”. Pełne listy premier znajdziecie poniżej.

Netflix: nowości w ofercie

Beetlejuice, Beetlejuice

Bratnia dusza

Iron Man: Rise of Technovore

Joker: Folie a Deux

Nemezis (serial)

Przysięgły #2

Towarzysz

Ukochani

Wiedźmy

Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów

Ponownie dodane na Netfliksa

Ciekawy przypadek Benjamina Buttona

LEGO Przygoda

Magic Mike XXL

Niezapomniany

Operacja Argo

Rekiny wojny

Rytuał

Zielona Latarnia

Złodziej życia

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej na łamach Spider's Web:

REKLAMA

Michał Jarecki 14.05.2026 13:47

Ładowanie...

REKLAMA