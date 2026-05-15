Co obejrzeć w weekend na Netfliksie? 5 nowości, które przykują was do ekranów

Nie jest to maj jak ze snów - po kilku tygodniach słonecznej wiosny znów zrobiło się chłodno i mokro. Klasycznie zatem poszukajmy pocieszenia w streamingu: naszym gwarancie uprzyjemnienia leniwych wieczorów spędzonych w domowym zaciszu.



W tym tygodniu Netflix dodał sporo nowości - w tym całą paczkę produkcji od Warner Bros., które wcześniej mogliście znaleźć jedynie w ofercie HBO Max. To skutek licencyjnej umowy między streamingowymi gigantami: od dłuższego czasu Netflix przyjmuje pod swój dach produkcje innych serwisów, jeszcze bardziej urozmaicając swoją ofertę. I fajnie.



Poza tym uwagę subskrybentów z pewnością przykują gorące nowości spod czerwonego szyldu, w tym powrót ikonicznej już postaci z „Domu z papieru” w nowej odsłonie spin-offa. Podejrzewam, że to właśnie z „Berlinem” wiele i wielu z was spędzi ten weekend.

A jeśli nie wielkie napady, to co? Rzućmy okiem!

Netflix - co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości

Spis treści:

Berlin i Dama z gronostajem (sezon 2.)

Gdybym miał tu polecić 2. sezon serialu Netfliksa, który również zadebiutował w tym tygodniu - byłby to raczej „Devil May Cry”. O tej perełce rozpisałem się już jednak w innym tekście, skupmy się zatem na piątkowej premierze. Znany z „Domu z papieru” socjopata powraca, by tym razem przygotować wyrafinowaną zasadzkę - a ostatecznie zemścić się na księciu Malgi i jego żonie (ośmielili się go bowiem szantażować!) i zwędzić... przypisywany Leonardowi da Vinci obraz, „Damę z gronostajem”. Tym razem spodziewajcie się większej dawki konfliktów osobistych, emocjonalnych manipulacji i mroczniejszego oblicza antybohatera - bliższego temu, które znamy z oryginalnej serii.

Impersonalni

Serial znany też w Polsce pod tytułem „Wybrani” skończył się już dekadę temu, ale wciąż ma spore grono fanów i przyciąga nowych widzów. Netflix dodał niedawno wszystkie sezony, a subskrybenci dosłownie się na nie rzucili. Tytuł oparty jest na niepewności: co zrobić z wiedzą, która wyprzedza zdarzenia? Bohaterowie (uznany za zmarłego agent CIA i tajemniczy miliarder) korzystają bowiem ze specjalnej maszyny, która pomaga im uprzedzać przestępstwa - docierać do ludzi, którzy dopiero mogą stać się sprawcami lub ofiarami.

Nemezis

Nowy thriller od Netfliksa - trochę esej o czarnej klasie średniej, trochę dreszczowiec, akcyjniak i zaskakująca zabawa w kotka i myszkę. Oto zdeterminowany policjant próbuje dopaść chytrego złodzieja, który dopuścił się serii zuchwałych, doskonale przemyślanych napadów. Czeka nas starcie mocnych charakterów i ogrom angażującej rozrywki.

Towarzysz

Fantastyczny, zaskakujący thriller sci-gi. Po tym, jak prosty, ale nieoczywisty zwrot akcji transformuje pozornie przewidywalną opowieść w pełen czarnego humoru, ale i intensywnej przemocy bezwzględny dreszczowiec, zaczynamy kibicować jednej z postaci - sposób, w jaki rozwija się konflikt i droga do jego kulminacji są gwarantem frajdy. Jeśli nie widzieliście tego filmu - nie czytajcie recenzji i innych opisów, nie oglądajcie zwiastunów, po prostu odpalcie i bawcie się dobrze!

Przysięgły #2

To miał być ostatni film w karierze Clinta Eastwooda. Tytuł, który ominął szeroką dystrybucję kinową na skutek nieoczekiwanej, dziwnej decyzji Warner Bros., ale przypadł do gustu subskrybentom HBO Max. Tytuł opowiada historię Justina Kempa - przysięgłego w sprawie o morderstwo. W trakcie trwania procesu mężczyzna uświadamia sobie, że... to właśnie on jest winny śmierci ofiary. Staje więc przed poważnym dylematem. Znakomicie zagrane, wciągające, emocjonujące.

Michał Jarecki 15.05.2026 10:23

