Wyniki 2. półfinału Eurowizji 2026. Kto wystąpi w finale?

Ładowanie...

Za nami 2. półfinał Eurowizji 2026, w którym wyłoniono kolejnych finalistów konkursu. W 1. półfinale, który odbył się we wtorek, 12 maja, bilet do finału otrzymali reprezentanci Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Finlandii, Izraela, Belgii, Litwy, Serbii i Polski. Tak, w szczęśliwej grupie znalazła się również Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", która zawalczy o Kryształowy Mikrofon. Teraz czas na ogłoszenie tych krajów, którym udało się pokonać konkurentów w 2. półfinale. Kto będzie rywalizował o zwycięstwo w finale? Oto wyniki 2. półfinału Eurowizji 2026.

REKLAMA

Eurowizja 2026 - wyniki 2. półfinału. Które państwa wystąpią w finale?

W 1. półfinale zaprezentowało się 18 krajów. Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione kraje, którym udało się pomyślnie przejść z 2. półfinału do finału:

Bułgaria - Dara "Bangaranga"

Azerbejdżan - Jiva "Just Go"

Rumunia - Alexandra Capitanescu "Choke Me"

Luksemburg - Eva Marija "Mother Nature"

Czechy - Daniel Zizka "Crossroads"

Francja - Monroe "Regarde!"

Armenia - Simón "Paloma Rumba"

Szwajcaria - Veronica Fusaro "Alice"

Cypr - Antigoni "Jalla"

Austria - Cosmó "Tanzschein"

Łotwa - Atvara "Ena"

Dania - Soren Torpegaard Lund "For vi gar hjem"

Australia - Delta Goodrem "Eclipse"

Ukraina - Leleka "Ridnym"

Wielka Brytania - Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"

Albania - Alis "Nan"

Malta - Aidan "Bella"

Norwegia - Jonas Lovv "Ya Ya Ya"

Po 2. półfinale na widzów czeka jeszcze wielki finał, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja. Wyłoni zwycięzcę lub zwyciężczynię Eurowizji. Czy będzie to Alicja Szemplińska? Tego dowiemy się już niebawem. Wszystko w rękach jurorów i widzów.

Oto pełna lista finalistów:

Austria - Cosmó "Tanzschein"

Mołdawia - Satoshi "Viva, Moldova!"

Szwecja - Felicia "My System"

Chorwacja - Lelek "Andromeda"

Grecja - Akylas "Ferto"

Włochy - Sal Da Vinci "Per sempre si"

Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen "Liekinheitin"

Izrael - Noam Bettan "Michelle"

Niemcy - Sarah Engels "Fire"

Belgia - Essyla "Dancing on the Ice"

Litwa - Lion Ceccah "Sólo quiero mas"

Polska - Alicja Szemplińska "Pray"

Serbia - Lavina "Kraj mene"

Bułgaria - Dara "Bangaranga"

Rumunia - Alexandra Capitanescu "Choke Me"

Czechy - Daniel Zizka "Crossroads"

Francja - Monroe "Regarde!"

Cypr - Antigoni "Jalla"

Dania - Soren Torpegaard Lund "For vi gar hjem"

Australia - Delta Goodrem "Eclipse"

Ukraina - Leleka "Ridnym"

Wielka Brytania - Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"

Albania - Alis "Nan"

Malta - Aidan "Bella"

Norwegia - Jonas Lovv "Ya Ya Ya"

Transmisję finału tradycyjnie będzie emitować telewizja TVP. Występy będzie można obejrzeć konkretnie na antenie TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00. Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 14.05.2026 23:18

Ładowanie...

REKLAMA