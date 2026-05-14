Wyniki 2. półfinału Eurowizji 2026. Kto wystąpi w finale?

Zakończył się 2. półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Oznacza to, że znamy już pełny skład finalistów, którzy będą walczyć o Kryształowy Mikrofon. Jakie kraje przeszły do finału? Oto wyniki.

Anna Bortniak
Za nami 2. półfinał Eurowizji 2026, w którym wyłoniono kolejnych finalistów konkursu. W 1. półfinale, który odbył się we wtorek, 12 maja, bilet do finału otrzymali reprezentanci Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Finlandii, Izraela, Belgii, Litwy, Serbii i Polski. Tak, w szczęśliwej grupie znalazła się również Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", która zawalczy o Kryształowy Mikrofon. Teraz czas na ogłoszenie tych krajów, którym udało się pokonać konkurentów w 2. półfinale. Kto będzie rywalizował o zwycięstwo w finale? Oto wyniki 2. półfinału Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026 - wyniki 2. półfinału. Które państwa wystąpią w finale?

W 1. półfinale zaprezentowało się 18 krajów. Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione kraje, którym udało się pomyślnie przejść z 2. półfinału do finału:

  • Bułgaria - Dara "Bangaranga"
  • Azerbejdżan - Jiva "Just Go"
  • Rumunia - Alexandra Capitanescu "Choke Me"
  • Luksemburg - Eva Marija "Mother Nature"
  • Czechy - Daniel Zizka "Crossroads"
  • Francja - Monroe "Regarde!"
  • Armenia - Simón "Paloma Rumba"
  • Szwajcaria - Veronica Fusaro "Alice"
  • Cypr - Antigoni "Jalla"
  • Austria - Cosmó "Tanzschein"
  • Łotwa - Atvara "Ena"
  • Dania - Soren Torpegaard Lund "For vi gar hjem"
  • Australia - Delta Goodrem "Eclipse"
  • Ukraina - Leleka "Ridnym"
  • Wielka Brytania - Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"
  • Albania - Alis "Nan"
  • Malta - Aidan "Bella"
  • Norwegia - Jonas Lovv "Ya Ya Ya"

Po 2. półfinale na widzów czeka jeszcze wielki finał, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja. Wyłoni zwycięzcę lub zwyciężczynię Eurowizji. Czy będzie to Alicja Szemplińska? Tego dowiemy się już niebawem. Wszystko w rękach jurorów i widzów.

Oto pełna lista finalistów:

  • Austria - Cosmó "Tanzschein"
  • Mołdawia - Satoshi "Viva, Moldova!"
  • Szwecja - Felicia "My System"
  • Chorwacja - Lelek "Andromeda"
  • Grecja - Akylas "Ferto"
  • Włochy - Sal Da Vinci "Per sempre si"
  • Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen "Liekinheitin"
  • Izrael - Noam Bettan "Michelle"
  • Niemcy - Sarah Engels "Fire"
  • Belgia - Essyla "Dancing on the Ice"
  • Litwa - Lion Ceccah "Sólo quiero mas"
  • Polska - Alicja Szemplińska "Pray"
  • Serbia - Lavina "Kraj mene"
  • Bułgaria - Dara "Bangaranga"
  • Rumunia - Alexandra Capitanescu "Choke Me"
  • Czechy - Daniel Zizka "Crossroads"
  • Francja - Monroe "Regarde!"
  • Cypr - Antigoni "Jalla"
  • Dania - Soren Torpegaard Lund "For vi gar hjem"
  • Australia - Delta Goodrem "Eclipse"
  • Ukraina - Leleka "Ridnym"
  • Wielka Brytania - Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"
  • Albania - Alis "Nan"
  • Malta - Aidan "Bella"
  • Norwegia - Jonas Lovv "Ya Ya Ya"

Transmisję finału tradycyjnie będzie emitować telewizja TVP. Występy będzie można obejrzeć konkretnie na antenie TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00. Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.

Anna Bortniak
14.05.2026 23:18
