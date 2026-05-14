Wyniki 2. półfinału Eurowizji 2026. Kto wystąpi w finale?
Zakończył się 2. półfinał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Oznacza to, że znamy już pełny skład finalistów, którzy będą walczyć o Kryształowy Mikrofon. Jakie kraje przeszły do finału? Oto wyniki.
Za nami 2. półfinał Eurowizji 2026, w którym wyłoniono kolejnych finalistów konkursu. W 1. półfinale, który odbył się we wtorek, 12 maja, bilet do finału otrzymali reprezentanci Mołdawii, Szwecji, Chorwacji, Grecji, Finlandii, Izraela, Belgii, Litwy, Serbii i Polski. Tak, w szczęśliwej grupie znalazła się również Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", która zawalczy o Kryształowy Mikrofon. Teraz czas na ogłoszenie tych krajów, którym udało się pokonać konkurentów w 2. półfinale. Kto będzie rywalizował o zwycięstwo w finale? Oto wyniki 2. półfinału Eurowizji 2026.
Eurowizja 2026 - wyniki 2. półfinału. Które państwa wystąpią w finale?
W 1. półfinale zaprezentowało się 18 krajów. Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione kraje, którym udało się pomyślnie przejść z 2. półfinału do finału:
- Bułgaria - Dara "Bangaranga"
- Azerbejdżan - Jiva "Just Go"
- Rumunia - Alexandra Capitanescu "Choke Me"
- Luksemburg - Eva Marija "Mother Nature"
- Czechy - Daniel Zizka "Crossroads"
- Francja - Monroe "Regarde!"
- Armenia - Simón "Paloma Rumba"
- Szwajcaria - Veronica Fusaro "Alice"
- Cypr - Antigoni "Jalla"
- Austria - Cosmó "Tanzschein"
- Łotwa - Atvara "Ena"
- Dania - Soren Torpegaard Lund "For vi gar hjem"
- Australia - Delta Goodrem "Eclipse"
- Ukraina - Leleka "Ridnym"
- Wielka Brytania - Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"
- Albania - Alis "Nan"
- Malta - Aidan "Bella"
- Norwegia - Jonas Lovv "Ya Ya Ya"
Po 2. półfinale na widzów czeka jeszcze wielki finał, który zostanie wyemitowany w sobotę, 16 maja. Wyłoni zwycięzcę lub zwyciężczynię Eurowizji. Czy będzie to Alicja Szemplińska? Tego dowiemy się już niebawem. Wszystko w rękach jurorów i widzów.
Oto pełna lista finalistów:
- Austria - Cosmó "Tanzschein"
- Mołdawia - Satoshi "Viva, Moldova!"
- Szwecja - Felicia "My System"
- Chorwacja - Lelek "Andromeda"
- Grecja - Akylas "Ferto"
- Włochy - Sal Da Vinci "Per sempre si"
- Finlandia - Linda Lampenius i Pete Parkkonen "Liekinheitin"
- Izrael - Noam Bettan "Michelle"
- Niemcy - Sarah Engels "Fire"
- Belgia - Essyla "Dancing on the Ice"
- Litwa - Lion Ceccah "Sólo quiero mas"
- Polska - Alicja Szemplińska "Pray"
- Serbia - Lavina "Kraj mene"
- Bułgaria - Dara "Bangaranga"
- Rumunia - Alexandra Capitanescu "Choke Me"
- Czechy - Daniel Zizka "Crossroads"
- Francja - Monroe "Regarde!"
- Cypr - Antigoni "Jalla"
- Dania - Soren Torpegaard Lund "For vi gar hjem"
- Australia - Delta Goodrem "Eclipse"
- Ukraina - Leleka "Ridnym"
- Wielka Brytania - Look Mum No Computer "Eins, zwei, drei"
- Albania - Alis "Nan"
- Malta - Aidan "Bella"
- Norwegia - Jonas Lovv "Ya Ya Ya"
Transmisję finału tradycyjnie będzie emitować telewizja TVP. Występy będzie można obejrzeć konkretnie na antenie TVP1, a także w serwisie streamingowym TVP VOD. Wszystkie koncerty rozpoczną się o godzinie 21:00. Ci widzowie, którzy nie mają dostępu do telewizji, mogą obejrzeć Eurowizję w sieci - na oficjalnym kanale eurowizyjnym na YouTube. Transmisja również wystartuje o godzinie 21:00.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Znamy kolejność występów na Eurowizji 2026. Kiedy Polska?
- Polacy złośliwie o reprezentantce na Eurowizję 2026. Pamiętacie Blankę?
- Kim jest Alicja Szemplińska? Już raz miała reprezentować Polskę na Eurowizji
- Polski reprezentant na Eurowizję 2026 wybrany. To ona pojedzie na konkurs
- Zmiany w preselekcjach do Eurowizji 2026. Wyniki będą później