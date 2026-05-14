Na HBO Max wjechało nowe sci-fi w wersji mini, które sprawia maxi frajdę

Kochanie, zmniejszyłem cię. Nie przez przypadek, tylko w afekcie. Bo epoka VHS dawno się skończyła i nie przeszłaby już prosta, familijna i ciepła opowieść w stylu "Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki". Dlatego twórcy "Miniaturowej żony" wybierają zupełnie inne podejście. Elementy science fiction wykorzystują, aby opowiedzieć o przepracowywaniu rozterek sercowych. Tak przynajmniej wynika z otwierającego serial monologu Lindy, która pomniejszona przez męża zapewnia, że się nie poddaje, bo o miłość warto walczyć.



Po monologu, w którym główna bohaterka wielkości kieliszka do martini rozbija ścianę i huśta się na linie nad mogącym ją pożreć robotem sprzątającym, cofamy się w czasie, aby dowiedzieć się, jak do tego niefortunnego zmniejszenia w ogóle doszło. W pierwszym odcinku nie dostajemy więc przygód zminiaturyzowanej Lindy, tylko poznajemy dynamikę jej małżeństwa. Chyliło się ono ku upadkowi, ale teraz nadchodzi czas odnowienia złożonej lata temu przysięgi i walki o wspólną przyszłość. Podobnie jak jego żona, Les też tego chce. Tylko dla niego akurat w tym momencie najważniejsze jest dobicie targu ze śmieszkowym inwestorem.

Les jest wynalazcą. Wspomagał Lindę, gdy ta pisała książkę i robiła karierę naukową. Teraz chciałby, żeby zrobiła dla niego to samo, gdy będzie sprzedawał wynalazek, który ma zmienić rolnictwo na całym świecie. Wymyślił bowiem promień zmniejszający, dzięki czemu w miejscu zajmowanym dotychczas przez jedną kukurydzę, można za jego pomocą wyhodować ich aż kilkanaście. Nie wie tylko jeszcze, jak kolbę przywrócić do naturalnych rozmiarów. Już pewnie domyślacie się, w jakim kierunku podąża akcja.

W miarę rozwoju fabuły poznajemy kolejne tajemnice małżeńskiego życia głównych bohaterów. Linda okazuje się w nim nie do końca uczciwa, a jej kochanek sprawia jej gwiazdkowy prezent, po którym wpada w szał. Pod jej nazwiskiem wydaje opowiadanie, którego nie napisała. Ona musi to teraz odkręcić, dzięki czemu nie przeszkadza spychanie elementów science fiction na drugi plan. Odpowiadający za "Miniaturową żonę" Jennifer Ames i Steve Turner mają w zanadrzu wiele więcej.

To nie jest zwykłe rozkładanie pionków na planszy. To już pełnoprawna opowieść o bohaterach, którzy z każdą sceną okazują się coraz bardziej skomplikowani. Poznajemy ich tajemnice, dostając mnóstwo zwrotów akcji. Za ich sprawą Linda i Les to się do siebie przybliżają, to oddalają. Dzieje się to w tak zgrabny i zabawny sposób, że aż można zapomnieć o najważniejszym pytaniu, jakie pojawia się na samym początku. W jaki sposób kobieta zostanie zmniejszona?

To nie jest oczywiście serial ciężkiego kalibru. Po pierwszym odcinku "Miniaturowa żona" nie zapowiada się na opowieść zgłębiającą trudne tematy. Wydaje się raczej lekką komedią z elementami science fiction. Humor wypływa tu przede wszystkim z przesadnych reakcji Lindy, którą Elizabeth Banks gra jak w ataku paniki. Nic dziwnego. W końcu jej problemy cały czas się nawarstwiają. Aż w końcu podczas kłótni z mężem zostaje zmniejszona. To dla nas znak, że produkcja właśnie wjeżdża na właściwe tory. Aż chce się od razu odpalić kolejny epizod.

Rafał Christ 14.05.2026 15:41

