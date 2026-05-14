Kim jest Daria z Love is Blind i czy weźmie ślub z Filipem? Wszystko się zmieniło

Program "Love is Blind: Polska" wzbudza sporo emocji. Subskrybenci Netfliksa oglądają format na potęgę, a użytkownicy mediów społecznościowych analizują każdą parę po kolei, spekulując, czy wezmą ślub, czy może już na samym finiszu zdecydują się rozstać. Wciąż bowiem czekamy na wielki finał, w którym Marta i Damian, Julia i Kamil "Uno", Julita i Jacek oraz Daria i Filip staną przed urzędnikiem i wezmą prawdziwy ślub w obecności swoich bliskich.

Daria i Filip byli taką parą, na którą nie postawiłabym żadnego zakładu. No, może podczas randek w kabinach wydawało mi się, że są to ludzie, którzy do siebie pasują, ale po pierwszym spotkaniu byłam raczej na "nie". Teraz, im bliżej końca programu, moje odczucia zupełnie się zmieniły i uważam, że pod wieloma względami jest to para, która może wejść w związek małżeński. Wszystko dzięki dojrzałemu i godnemu podziwu nastawieniu Darii i jej rodziny.

Love is Blind: Polska - czy Daria i Filip wezmą ślub?

Daria to 35-letnia kobieta, która wie, czego chce. Z opisu uczestniczki dowiadujemy się, że jest fanką zdrowego stylu życia - uczęszcza na siłownię, zdrowo je i dba o dobre samopoczucie. Jej rodzina jest bardzo zżyta, o czym mogliśmy się przekonać w drugiej części eksperymentu. Daria udała się do domu rodzinnego, by przedstawić bliskim swojego narzeczonego Filipa, 31-letniego stewarda. Na początku było drętwo - Filip był nieco zestresowany i rozmawiał z tatą Darii o fotowoltaice, ale widać było, że z każdą kolejną chwilą wybranek Darii zaczyna się coraz bardziej rozluźniać.

Pomyślałam wówczas, że w życiu każdej pary dużą rolę odgrywa rodzina i to też wpływa na odbiór danej osoby. Wcześniej na przykład nie postrzegałam Darii jako takiej ciepłej i wrażliwej babki, a po rodzinnej wizycie zaczęłam patrzeć na nią jako na kogoś, kto dobrze wie, czego chce. Bardzo miłe było również to, jak bliscy kobiety przyjęli jej nowego partnera, a także jak jej mama zachowywała się podczas przymierzana sukni ślubnych. Wspierała nie tylko swoją córkę, ale również inne uczestniczki, co było bardzo urocze i miłe. Ale czy to wystarczy, by para wzięła ślub i żyła długo i szczęśliwie?

Na koniec drugiej części pojawiła się zapowiedź z dnia ślubu Darii i Filipa. Można z niej wywnioskować, że Daria najprawdopodobniej zdecyduje się poślubić swojego narzeczonego. "Ja tego chcę" - mówi, patrząc rozmarzona na suknię ślubną. "Tego potrzebowałam, tego szukałam, to znalazłam" - podsumowuje. Jej największe obawy dotyczą jednak Filipa - wspominała, że wielokrotnie twierdził on, że wszystko dzieje się zbyt szybko i że przed urzędnikiem wszystko może się zdarzyć.

Filip rzeczywiście ma wątpliwości. W dużej mierze spowodowane są one prawdopodobnie tym, że jego rodzina nie do końca popiera formułę programu - nie tylko nie chcieli poznać Darii, ale również zapowiedzieli, że nie pojawią się na ślubie. Mężczyzna stwierdził, że chciałby być w stu procentach pewien i wziąć ślub raz a dobrze. Czy tak się stanie? Na ten moment możemy jedynie spekulować. Wszystko okaże się już 20 maja, w dniu premiery finałowego odcinka "Love is Blind: Polska".

Anna Bortniak 14.05.2026 19:56

