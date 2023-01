"Love Never Lies" wciąga, ale po tym programie może odechcieć się wam związków

Obserwując na ekranie relację Bernadety i Dominika, ma się ochotę powiedzieć, dziewczyno, dlaczego ty w ogóle jesteś z takim pajacem. Nie będę zdradzać, co wyrabia w programie jej partner, natomiast sama Bernadeta po kilku eksesach jej faceta wreszcie wypowiedziała zdanie: Ja nie wiem, co ja w ogóle robię z tym gościem. Żeby nie było tylko w jedną stronę, że czepiam się facetów. Są też dziewczyny, jak m.in. Ida, którą chciałoby się potrząsnąć i powiedzieć, że jej zachowanie jest bardzo nie w porządku, a wyniosłość i wyższość, którą prezentuje, jest porażająca. Patrząc na relacje uczestników "Love Never Lies" rzuca się ogromna ilość toksyn. Oczywiście jako widzka, podglądam malutkie fragmenty tych związków. Jednak z obserwacji można wywnioskować, że parom daleko do partnerskich relacji i szczerości. Bardzo często brakuje tam otwartej komunikacji i rozmawiania o swoich potrzebach. Budowanie zdrowych relacji na pewno nie jest proste. Wymaga dojrzałości, szczerej rozmowy, również o emocjach i chęci otwarcia się na drugiego człowieka. Osoby biorące udział w show, w większości są przed 30. rokiem życia. Niektórzy z nich mają jedynie po 20 lat i dopiero wchodzą w dorosłość, więc programowe emocje są dla nich bardzo trudne. Zresztą w "Love Never Lies" słowo emocje odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Dla każdego z bohaterów wszystko to, co dzieje się w programie jest szalenie emocjonalne, a niejeden z nich uronił łzę.