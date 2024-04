Eurowizja 2024 zbliża się wielkimi krokami, a harmonogram wydarzenia pędzi jak szalony. Pod koniec lutego dowiedzieliśmy się, że w tym roku Polskę będzie reprezentować Aleksandra Wielgomas, czyli Luna - młoda artystka wyprzedziła Justynę Steczkowską zaledwie jednym punktem i już w maju pojedzie do Szwecji z utworem "The Tower", gdzie zawalczy o szklany mikrofon.



Miesiąc przed muzycznym konkursem, który co roku gromadzi przed ekranami wielu widzów, odbywają się imprezy, gdzie reprezentanci uczestniczących w Eurowizji krajów mają szansę zaprezentować się przed większą widownią. Artystów można było zobaczyć już w Barcelonie (4-6 kwietnia) i Londynie (7 kwietnia), a w Holandii, Szwecji, Norwegii i Danii wokaliści wystąpią kolejno 13, 14 i 20 kwietnia oraz 4 maja. Dwie pierwsze eurowizyjne imprezy, na których pojawiła się również Luna, są już zatem za nami. Okazało się jednak, że występy nie przypadły do gustu internautom, którzy postanowili skomentować nieudane ich zdaniem wykonanie kawałka "The Tower".