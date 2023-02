Tworzyli wybuchowy związek. Teraz grają parę w nowym serialu Netfliksa. Chyra i Cielecka nie pierwszy raz spotykają się na filmowym planie

Choć zdania co do najnowszego romansu science fiction Netfliksa są podzielone, dla Cieleckiej i Chyry udział w serialu był okazją do ponownego spotkania się na zdjęciowym planie. Z pewnością łatwiej im było wcielić się w rozedrganych kochanków, tym bardziej, że jak deklarują, mimo że nie są razem, to przyjaźnią się ze sobą.