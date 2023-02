Wizja świata proponowana przez serial rozbija się już o same założenia. Widzicie, polscy lotnicy, którzy pilotują myśliwce polecieli w kosmos z rosyjską korporacją. Jakby tego było mało, wyszkoleni przez nasze wojsko żołnierze są częścią partnerstwa polskiego rządu z rosyjskim koncernem. Choć potrafię zrozumieć, że serial był kręcony przed kremlowską agresją, to niech o głębi scenariusza świadczy to, jak szybko ta wizja przyszłości się zestarzała. Twórcy co prawda sugerują, że ta Polska z retrospekcji z 2020 roku nie jest do końca naszym światem, ale to nie wystarczy. Ta wizja od początku do końca pozbawiona jest sensu. To od niej powinno zacząć się projektować świat, a nie od romansu, do którego naprędce dorzuca się lepione na ślinę otoczeni.