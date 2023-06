Śledztwo w sprawie śmierci Majora. Prokuratura nie wyklucza możliwości udziału osób trzecich

Na początku tygodnia informowaliśmy o śmierci Wojciecha "Majora" Suchodolskiego, kojarzonego ze wspólnych występów z Krzysztofem Kononowiczem w filmach z uniwersum Szkolnej 17. Cykl materiałów rejestrował codzienność mężczyzn żyjących na skraju ubóstwa. Kontrowersyjne nagrania nieustannie cieszą się olbrzymią popularnością wśród internautów.



Właśnie w tej sprawie skontaktował się ze mną Jakub Szczęsny z serwisu Antyweb.pl, który tematem Kononowicza i Szkolnej zajmuje się od dłuższego czasu. Przypomnę, że redaktor Szczęsny odegrał kluczową rolę w nagłośnieniu problemu, sprzeciwiając się żerowaniu na osobie niedoszłego prezydenta Białegostoku. Zdaniem dziennikarza, Kononowicza bezwzględnie wykorzystywano i traktowano wyłącznie użytkowo. Manipulując nim, napędzano popularność patostreamów i skutecznie promowano kanał na YouTube. Potrzeby oraz stan fizyczny i psychiczny bohaterów Szkolnej były całkowicie lekceważone - doszło choćby do tego, że Kononowicz był podpuszczany do spożywania moczu. Swego czasu temat został podjęty przez program "Sprawa dla reportera".



Jakub Szczęsny poinformował mnie, że prokuratura rejonowa w Jędrzejowie nie ma pewności, czy do śmierci Majora nie przyczyniły się osoby trzecie. Dziennikarz będzie przesłuchiwany w roli świadka, podobnie jak masa innych osób mających wiedzę w sprawie.