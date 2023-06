Śmierć Majora Suchodolskiego. Może to czas, by nareszcie zamknąć uniwersum Szkolnej 17

O ile można powiedzieć, że całość kręciła się głównie wokół Kononowicza, o tyle z czasem Major "wyrósł" na postać niemal równie rozpoznawalną. Nic dziwnego, że wieść o jego śmierci przetoczyła się przez najróżniejsze zakamarki internetu - a zaczęło się w poniedziałek, 19 czerwca. Najpierw na oficjalnym kanale, na którym pojawiał się Suchodolski, pojawiło się oświadczenie: "Wojtka nie ma już wśród nas, świeć Panie nad jego duszą. Żegnaj, do zobaczenia po drugiej stronie, dzięki za wszystko". Później informację potwierdził niejaki Dryblas, który przez ostatnie miesiące mieszkał z Majorem. Co więcej, przy ulicy Leśnej (Sędziszów), gdzie mieszkał bohater Szkolnej, mieszkańcy zauważyli karawan jednego z domów pogrzebowych.



Zdaniem Dryblasa, Wojtek Suchodolski miał wypić bardzo dużą ilość alkoholu i umrzeć od jego nadmiaru. Możliwe są również krwotok z żołądka lub zadławienie się wymiocinami. Pośród nieoficjalnych informacji pojawia się też ta o problemach prywatnych, w związku z którymi Major podjął decyzję o odebraniu sobie życia.



Jeśli informacja o śmierci jest prawdą - a najpewniej jest, zresztą: chcę wierzyć, że nawet osoby żerujące na niedoli innych znają jakieś granice - zarówno samobójstwo, jak i zapicie się mogą być bezpośrednimi lub pośrednimi skutkami internetowej działalności twórców Szkolnej. Nie trzeba być wielkim empatą, by zauważyć i zrozumieć, jak bardzo niewłaściwe jest i było relacjonowanie złego losu Kononowicza i Suchodolskiego. Manipulowanie, oszukiwanie, wystawianie na pośmiewisko, pogrążanie w jeszcze większej niedoli, a nawet psychiczne znęcanie się, o poniżaniu nie wspominając. Internet to wspaniały, ale i przerażający wynalazek - wielka to szkoda (a w pewnym sensie: tragedia), że wyraziliśmy zgodę na to, by w jego ramach funkcjonowała przestrzeń na twory takie jak uniwersum Szkolnej.



AKTUALIZACJA:

Według "Gazety Współczesnej", Wojciech "Major" Suchodolski został znaleziony martwy w domu w Sędziszowie przy ul. Leśnej 17 w poniedziałek 19 czerwca po godz. 18:00. Ciało mężczyzny przetransportowano do kostnicy w Jędrzejowie. Miał 48 lat.