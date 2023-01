Kononowicz i Major zakłócają wideorozmowy, czyli nowy dziwny trend na TikToku

Na TikToku jak w lesie - chciałoby się rzecz, choć to, rzecz jasna, nie do końca prawda. W serwisie jest przecież wiele wartościowych materiałów, a skuteczny algorytm nie będzie podrzucał nam żadnego syfu, o ile tylko sami go tym syfem nie nakarmimy. A jednak o tej właśnie platformie najczęściej mówi się w kontekście kolejnych niebezpiecznych czy po prostu niedorzecznie głupich trendów. Ich autorami są przeważnie dzieciaki i to one są odpowiedzialne za generowanie całej masy chwilowych, acz problematycznych mód. Nowa zabawa polskiego internauty to rzecz upierdliwa, ale widać, że trollowi (twórca kanału Młody Sarmata, gdzie również publikuje nagrania z przerwanych spotkań na Zoomie) sprawia wiele radości. Nie muszę chyba dodawać, że wątek cieszy się w social mediach sporą popularnością.