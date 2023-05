Nowa "Mała syrenka" daje radę. A hejterzy płetwa cicho

Nie przesadzam: 23-latka to promień rozjaśniający mroki oceanicznych głębin. Jej twarz roztacza blask, gdy mówi o świecie ludzi; jej tęskne spojrzenia zarażają nostalgią. Bailey wnosi do postaci nie tylko urok, ale i pewną lekkość, swobodę. Słowem: naturalność. Dodajmy do tego fenomenalny wokal i... cóż, młoda aktorka w pełni zasłużyła na uznanie. Wprawdzie Polscy widzowie nie będą mieli szansy usłyszeć jej głosu w kinach (rodzime seanse jedynie z dubbingiem), ale bez obaw: podkładająca Ariel głos Sara James wykonała, jak zwykle zresztą, kosmiczną robotę swoim olśniewającym wokalem.



Mam natomiast pewien problem z oprawą. Wiem, że zdania w tej kwestii są mocno podzielone: niektórzy widzowie oczekują od wersji live action jak najwierniejszego oddania oryginału również w aspekcie wizualnym, ale ja, któremu zależy bardziej na oddaniu ducha materiału źródłowego, niż na zbyt dosłownym odtwórstwie, czułem się nieco rozczarowany brakiem podjęcia choćby najmniejszego kreatywnego ryzyka. Choć pod wodą nie brakuje rozmaitych fantazyjnych, nieistniejących w rzeczywistości stworzeń, większość tego, co widzimy, to po prostu urealniona wersja obrazów z "bajki". Do tego CGI bywa bardzo nierówne - momentami razi sztucznością, by wnet oszołomić kolorami i hiperrealizmem. Na szczęście całość wygląda znacznie, znacznie lepiej (i jaśniej!), niż na zwiastunach.



Dla tych, dla których sensowny remake oznacza reinterpretację i całą gamę modyfikacji, "Mała syrenka" zapewne okaże się kolejnym niepotrzebnym filmem - i w pełni to rozumiem. Osobiście sądzę jednak, że na tego typu odświeżenie klasycznej animacji zawsze warto się porwać. Tego typu, znaczy się: takie, po które młodsze pokolenie sięgnie zapewne chętniej, niż po oryginał; takie z aktualnym morałem, zgrabnie rozbudowanym scenariuszem i sercem nie mniejszym, niż to bijące w wersji z 1989 roku.