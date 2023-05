Crossover, którego nikt się nie spodziewał. Co "Piraci z Karaibów" mają do "Małej syrenki"?

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Pamiętacie jeszcze "Piratów z Karaibów: Na nieznanych wodach"? To ta odsłona przygód kapitana Jacka Sparrowa, w której bohaterowie wybierają się na poszukiwania Źródła Wiecznej Młodości. Najpierw muszą jednak zebrać syrenie łzy, co pozwala twórcom pokazać nam te legendarne stworzenia w pełnej krasie. Jak się okazuje, w świecie przedstawionym nie mają one łagodnego usposobienia Arielki. Zamiast śpiewać, marzyć i zakochać się w człowieku, utopią każdego, kto będzie przy nich nieostrożny.



Pracując nad "Piratami z Karaibów: Na nieznanych wodach" reżyser Rob Marshall i producent John DeLuca nawet nie śnili, że za kilkanaście lat będą realizować film, którego akcja w tak dużej mierze rozgrywa się pod wodą. A jednak tak się stało i to, czego się wtedy nauczyli, okazało się bardzo przydatne podczas zdjęć do zmierzającej na wielkie ekrany "Małej syrenki".



