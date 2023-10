Dubiel i Wardęga grożą sobie nawzajem

Wszyscy wiedzieli. Najlepszy przyjaciel Stuu, z którym spędzał najwięcej czasu - nie wiedzioł. Na dowód dał wyrywek jednej rozmowy, która w żaden sposób nie potwierdza tego.



Jedno trzeba przyznać, ludzie od PR wykonali tutaj świetną robotę. Doskonała gra na podświadomość, czytanie z promptera, przebitki do drugiej kamery by łatwiej zrobić cięcia itd. Ale najlepszy manewr jest wykonany przy słynnej głosówce Marcina gdzie już pominięto słowa „przyjedź do Jaworzna, zabawimy się ostro…” - majstersztyk ekipy PR’owej.



Nie Marcin , byłeś bierny widziałeś , uczestniczyłeś . Zostałeś pokonany . Bronienie Stu nic nie dało więc teraz najlepiej się wyprzeć . Nie , nie i nie . Trzeba było mówić gdy pytali x czasu temu i przyjąć to klatę. Może Twoje czyny nie są współmierne do głównego winowajcy ale bierność i to jak bezczelnie próbujesz się odciąć i wybielić powinno być ukarane . Koniec kropka .



Przepraszaj teraz Justyne publicznie za wszystko co przechodziła, bo to że żeś na nią najeżdżał na pewno dodatkowo wpłynęło na jej stan psychiczny. Marne przedstawienie.



Mam wrażenie, że pokazałeś tylko to co było Ci wygodne pokazać. Nadal nie wierzę, że po tylu latach przyjaźni ze Stu, nie wiedziałeś co się dzieje. Na razie to słowo przeciwko słowu. Trzeba by to było dokładniej zweryfikować. Tym mam nadzieję, zajmie się policja.

- pisownia oryginalna.