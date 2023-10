"Drugi rozdział pandory wygląda jeszcze gorzej" - Wardęga i Konopskyy jeszcze nie skończyli

Pandora Gate zatacza coraz szersze kręgi, a nowe informacje w tej sprawie pojawiają się z prędkością światła. Ostatnie doniesienia mówiące o zatrzymaniu Stuarta "Stuu" Burtona, zatrzymanego przez widzów - internautów, którzy rozpoznali go w jednym ze sklepów w Luton, pokazują przełom w tej sprawie. Tymczasem we wspólnym wpisie Sylwestra Wardęgi i Konopskyy'ego pojawiły się informacje odnośnie kolejnej, filmowej części Pandory Gate. Jak się okazuje, sprawa Stuu to wierzchołek góry lodowej. Dlatego youtuberzy planują teraz odpocząć, a potem, jeśli starczy im sił i odwagi, zabrać się do pracy.