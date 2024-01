Polskie #MeToo po aferze z Kąckim zadziała, ale bardzo powoli

Miniony weekend był bardzo głośny i niekorzystny dla Marcina Kąckiego. Choć uważam, że pisze niezłe książki (tę o Białymstoku, czyli "Białystok. Biała siła, czarna pamięć, Wołowiec", czytało mi się naprawdę dobrze, a lektura mnie wciągnęła), to tekst, który opublikował kilka dni temu na łamach "Wyborczej" właściwie mnie zszokował. Sprawił, że czytając go powiedziałam na głos: "Nie wierzę - kto to w ogóle klepnął i dopuścił do tego, by go opublikować?".



Mamy tutaj kilka niejasności, bo "Gazeta Wyborcza" twierdzi, że Kącki zataił przed redakcją oskarżenia Karoliny Rogaskiej, w związku z czym nikt nie wiedział o drugim dnie artykułu. Początkowo można się nabrać na ten tekst, bo trudna przeszłość, strata brata, problemy alkoholowe czy depresja to naprawdę trudne kwestie - jednak później, w drugiej jego połowie, w zasadzie można już wyczytać, że w sumie to bycie niegrzecznym chłopcem jest spoko i skradanie się po balkonie do mieszkania kobiety jest takie romantyczne, że hej. No i wiadomo: złe traktowanie kobiet bierze się z trudnej przeszłości.