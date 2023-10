Zima jeszcze się nie zaczęła, a Mariah Carey zapowiedziała świąteczną trasą koncertową

Boże Narodzenie bez Mariah Carey to jak Wielkanoc bez czekoladowych jajek. A nawet jeśli ktoś z całych sił będzie unikał słuchania świątecznych hitów, to i tak prędzej czy poźniej zostanie zmuszony do przechadzania się po galeriach przy akompaniamencie "Last Christmas", "All I Want For Christmas Is You" czy "Merry Christmas Everyone". A nastąpi to raczej prędzej niż później, bo wiadomo - lato się skończyło (choć pogoda na to w żaden sposób nie wskazuje), wraz z jesienią przychodzą nowe dekoracje, a zanim się obejrzymy, miejsce zniczy i halloweenowych akcesoriów zastąpią bombki, lampki na choinkę i inne cuda. Na sylwestra trzeba jeszcze poczekać, dlatego przed odmrożeniem Maryli Rodowicz przyszła kolej na Mariah Carey.