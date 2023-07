Mikołaj przyszedł w tym roku wcześniej. Ten mocny thriller ochłodzi was w upalne dni

Wiecie, ile rocznie powstaje filmów świątecznych? Ich liczba dobija do dwóch setek. Twórcy realizują je cały rok, aby nas nimi atakować w okresie Bożego Narodzenia. Większość z nich to tandetne komedie romantyczne, w których bohaterowie na własnej skórze doznają magii świąt. Ach, oglądamy je, chociaż i tak od początku doskonale zdajemy sobie sprawę, dokąd zmierza fabuła. Nie wszystkie jednak są na jedno kopyto. Czasami potrafią nas zaskoczyć, bo na przykład Mikołaj zamiast rozdawać prezenty i nakierowywać ludzi ku sobie, zaczyna kopać tyłki. Tak właśnie dzieje się w "Dzikiej nocy".



W "Dzikiej nocy" Mikołaj wcale święty nie jest. W końcu wciela się w niego znany ze "Stranger Things" David Harbour. To on z długą siwą brodą i w czerwonym kubraczku stawia czoła grupie najemników w domu pewnych bogaczy. Szykujcie się na krwawą jatkę, bo główny bohater nikomu nie przepuszcza i wykorzystuje wszystko, co akurat wpadnie mu w ręce, aby rozprawić się z przeciwnikami. Świąteczne ozdoby stają się więc śmiercionośnymi narzędziami.



