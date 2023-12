Carrefour policzył nam, ile bagietek musiałaby kupić Rodowicz, żeby wydać taką kasę

Pojechałam do Carrefoura, żeby sobie kupić chrupiącą bagietkę. A w Carrefourze to, i to, i tamto, i do kasy. Pani pyta: "Kartą, jak zwykle?". Ja na to: "A nie, gotówką" (taka byłam z siebie zadowolona, że mam gotówkę). Pani mówi: "1254 zł". Otwieram portfel, myślę: chyba przesadziłam, nie mam chyba takiej gotówki. I od razu druga myśl: kartę zostawiłam w innej torebce. No fajnie. Ale obciach, kolejka do kasy coraz dłuższa. Pani mówi: "Niech pani daje tę kasę, będziemy liczyć". Liczymy, liczymy i wiecie, co? Miałam dokładnie 1254 zł. Jakieś czary? Co myślicie? M

czytamy.